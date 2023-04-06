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كتائب المجاهدين الفلسطينية تتصدى للطيران الإسرائيلي بصاروخ أرض- جو (فيديو)

أخبار العالم العربي

كتائب المجاهدين الفلسطينية تتصدى للطيران الإسرائيلي بصاروخ أرض- جو (فيديو)
عنصر بوحدة الدفاع الجوي في "كتائب المجاهدين" يطلق صاروخ أرض- جو محمول على الكتف.
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أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تصديها للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قطاع غزة باستهدافها مساء يوم الخميس بصاروخ أرض – جو.‏

وعرضت وحدة الدفاع الجوي في كتائب المجاهدين مقطع فيديو يظهر فيه أحد عناصرها وهو يطلق صاروخ أرض- جو، محمولا على الكتف.

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة عدة مواقع تابعة للمقاومة في القطاع، كرد على الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وفي وقت سابق، حملت إسرائيل حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: RT

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