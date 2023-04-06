السيسي يتحدث عن نسبة البطالة في مصر ويقارنها مع دول أخرى

ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن نسبة البطالة في بلاده 7.4%، وأنها "كويسة" مقارنة بدول أخرى "وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي تاعبة الناس ونريد تقليلها وزيادة فرص العمل".

وجاء تصريح السيسي خلال إدارته لحوار مفتوح مع المواطنين بحي الأسمرات في القاهرة.

وقال: "هناك دول عملاقة لا تستطيع توفير فرص العمل التي نوفرها في مصر".

وأضاف: "أنا بخلق فرص عمل للناس دون أن أدخل في موضوعات معقدة جدا جدا، لو أنا بعمل مشاريع مثل البنية الأساسية الجارية، المواد الخاصة بيها موجودة في الغالب في مصر، فهي بتشغل مصانع كتير، وناس كتير، إحنا ماشيين في سكة إنه يكون فيه شغل تاني".

المصدر: القاهرة 24