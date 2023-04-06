مراسلتنا: عملية اطلاق نار قرب بلدة جبع شمال القدس وأنباء عن إصابة إسرائيلي

أفادت مراسلتنا بوقوع عملية إطلاق نار بالقرب من بلدة جبع شمال القدس، وتشير الأنباء إلى إصابة إسرائيلي.

وأضافت مراسلتنا أن قوات الجيش الاسرائيلي تهرع للمكان.

وتشير المعلومات الأولية من شهود العيان إلى إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق النار على مفرق جبع شمال القدس.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجندي أصيب بجروح متوسطة.

بدورها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن حالة الشخص المصاب لا تزال غير واضحة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، ورود بلاغ عن حادث إطلاق النار، مضيفا أن التفاصيل قيد التحقيق، وسيتم الكشف عن معلومات إضافية لاحقا.

وأغلق الجيش الاسرائيلي منطقة إطلاق النار.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار التوترات حول المسجد الأقصى والاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أطلقت صواريخ على إسرائيل من أراضي لبنان، مما أسفر عن سقوط إصابات.

واتهمت إسرائيل حركة "حماس" بالوقوف وراء القصف الصاروخي، وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا طارئا للحكومة المصغرة (الكابينيت)، وتوعد في أعقابه بالرد على القصف.

المصدر: RT