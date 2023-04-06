سعيّد: تونس ليست للبيع واختياراتنا نابعة من إرادة شعبنا (صور + فيديو)

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أن بلاده ليست للبيع وأن الخيارات يجب أن تكون نابعة من إرادة الشعب، متهما أطرافا داخلية بالسعي لبيع تونس للخارج.

وجاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها سعيد، على هامش إشرافه على إحياء ذكرى وفاة الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة (1956- 1987) بمدينة المنستير (شرق).

وقال سعيد إن أطرافا (لم يحددها) ترمي بنفسها في أحضان الخارج وهذا يدل على أن شعورهم بالانتماء إلى هذا الوطن مفقود، ولديهم الهذيان الدستوري والتكالب على الحكم كما يقول الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وأضاف: "يوم أمس قالوا إن رئيس الجمهورية سعيد في إيطاليا، وقالوا إنني توفيت ثم أفقت مرة أخرى وذهبت إلى إيطاليا وهناك من يتحدث عن أنه يعرف طبيبي الخاص".

وتابع قائلا: "نحن لا نهاب ولا نخاف الموت وسنموت من أجل تونس.. لديهم هذيان دستوري ويتحدثون عن حالة شغور في رئاسة الجمهورية".

وأردف بالقول: "ماذا تريدون؟ إن كنتم تريدون بيع تونس للخارج فتونس ليست للبيع، اختياراتنا يجب أن تكون نابعة من إرادة شعبنا".

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يحيي الذكرى 23 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة. #TnPRpic.twitter.com/frNCxRALam — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) April 6, 2023

والاثنين، قال سعيّد إنه لا توجد حالة شغور في منصب الرئاسة، محذرا من أن الترويج لذلك يهدد السلم الأهلي، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك".

ومنذ 23 مارس الماضي، غاب الرئيس التونسي عن أي ظهور رسمي، ما أثار التساؤلات حول حالته الصحية.

وطالبت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، الاثنين، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم ظهور رئيس البلاد منذ 23 مارس الماضي.

المصدر: وكالات