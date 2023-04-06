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نيبينزيا: التصعيد الحالي لن يساعد بتسوية الوضع في القدس

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نيبينزيا: التصعيد الحالي لن يساعد بتسوية الوضع في القدس
Globallookpress Lev Radin
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين لن يساعد في تسوية الوضع في القدس.

وقال نيبينزيا في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول الوضع حول المسجد الأقصى، يوم الخميس، إن "التصعيد الذي يحدث الآن خطير".

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وأضاف أن "المزيد من التصعيد لن يساعد في تسوية الوضع الراهن في القدس".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات يوم الخميس لمناقشة التوترات الأخيرة حول المسجد الأقصى والاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين.

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق صواريخ على إسرائيل من أراضي لبنان، مما أسفر عن سقوط إصابات. واتهمت إسرائيل حركة "حماس" بالوقوف وراء القصف الصاروخي.

المصدر: نوفوستي

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