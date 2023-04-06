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مقتدى الصدر يطالب الدول العربية والإسلامية بغلق "سفارات الشر"

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مقتدى الصدر يطالب الدول العربية والإسلامية بغلق
AP
زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر
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طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر "الدول العربية والإسلامية بالإسراع بغلق السفارات الإسرائيلية في الدول التي فيها سفارة الشرّ".

جاء ذلك عبر تدوينة للصدر في "تويتر" قال فيها إنه "بعد ما شهدته بعض المدن الإسرائيلية من مظاهرات ضد ساستها وسياساتهم، سارع كبير الشر (نتن ياهو) إلى اللعب على الوتر الحساس كما يعبّرون.. فأثار العنف في القدس الشريف والأقصى ليتخلص من مناوئيه ومعارضيه".

وأضاف أنه لا بد من وضع حد لسلسلة "الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية ضدّ المقدسات الدينية في فلسطين الجهاد والإباء".

وأوضح أن "أول الحلول هو قيام الدول العربية والإسلامية بالإسراع بغلق السفارات الإسرائيلية في الدول التي فيها سفارة الشرّ. فإن لم ينفع.. فلا بدّ من موقف جادٍ آخر".

المصدر: RT

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