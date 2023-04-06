الجزائر.. مثول وزير سابق أمام القضاء بتهمة الفساد

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، مثل اليوم أمام وكيل الجمهورية بالقطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد.

وأكدت المصادر، أنه تم تقديم الوزير المنتدب السابق رفقة المدير العام للشركة الجزائرية، لانشاء المنجزات والهياكل المعدنية "cpa alnpm".

وأضافت أن عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاجرام المنظم، جلبوا حوالي 38 شخص للتحقيق معهم في قضايا فساد من بينهم 4 مدراء مركزيين.

إقرأ المزيد

المصدر: النهار الجزائرية