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الجيش الإسرائيلي: 7 صواريخ أطلقت فجرا من قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: 7 صواريخ أطلقت فجرا من قطاع غزة
RT
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن 7 صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة فجر اليوم، مؤكدا أنه لم يتم تفعيل منظومة "القبة الحديدية".

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وأضاف المتحدث أن 5 من هذه الصواريخ أطلقت باتجاه مستوطنات الغلاف واثنين تجاه البحر.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية فجر اليوم الخميس رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، ردا على انتهاكات المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين داخله.

وقال موقع "والا" العبري إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق موشافات فتش، رنان، ودوروت في محيط قطاع غزة، فيما لفتت قناة "كان" إلى مخاوف من التصعيد وحالة تأهب في المنظومة الأمنية بعد إطلاق الصواريخ من غزة نحو النقب.

وكان الطيران الإسرائيلي شن فجرا غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وكما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على شاطئ بيت لاهيا شمال القطاع.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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