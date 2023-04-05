بدعم من الإمارات والصين.. مجلس الأمن يعقد غدا جلسة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد الخميس، جلسة طارئه مغلقة بطلب من الأردن وفلسطين، وبدعم من الإمارات والصين، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وقالت بعثة أبوظبي بالأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "دعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا اقتحام المسجد الأقصى المبارك".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن طلب الأردن وفلسطين، جرى بدعم من دولة الإمارات والصين، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

ودعت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين إلى عقد اجتماع مغلق، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك. — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) April 5, 2023

وقالت الوزارة، في تغريدة على موقع تويتر إن "الطلب الأردني الفلسطيني جرى بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين".

وكان الأردن قد دعا اليوم، وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين ومصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.

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المصدر: وكالات