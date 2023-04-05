السعودية تعتمد القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

أصدرت وزارة التجارة السعودية تشريعا متوافقا مع قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود.

وبذلك، تنضم السعودية مع (56) دولة تطبق التشريع المتوافق مع نصوص قانون "الأونسيترال".

وفي هذا الصدد، قال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد بن عبد الله القصبي أن إصدار الوزارة تشريعا متوافقا مع قانون "الأونسيترال" النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود، يؤكد حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تجارية عالية الكفاءة، لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها البلاد، خاصة وأن هذه التشريعات تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على عدد من الإصلاحات الإضافية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والبيع الدولي للبضائع، والبيع القضائي للسفن، والوساطة التجارية، إضافة إلى تطوير مشروع نظام السجل التجاري؛ ليتوافق مع المبادئ الأساسية للسجل التجاري في دليل "الأونسيترال" الإرشادي.

وتأتي التشريعات في إطار التعاون الوثيق بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية و"الأونسيترال" منذ عام 2019، بهدف دعم الأطر القانونية التجارية في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تنافسية المملكة، حيث يعد قانون "الأونسيترال" النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود من التشريعات الرائدة في مجال القانون منذ اعتماده عام 1997 في عدد من الدول.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" معنية بإزالة العوائق القانونية التي تواجه التجارة العالمية عبر تحديث ومواءمة القوانين والأنظمة التجارية، وصياغة وإعداد النصوص القانونية في مجالات رئيسية مثل تسوية المنازعات في التعاملات التجارية العالمية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والمدفوعات الدولية، وتقدم المساعدة الفنية الخاصة بتطوير القوانين والأنظمة، بما في ذلك مساعدة الدول الأعضاء في مراجعة وتقييم متطلبات إصلاح القوانين والأنظمة.

المصدر: "واس"