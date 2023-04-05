قبل بيعها في مزاد علني.. الجزائر تسترجع مخطوطة إسلامية نادرة من فرنسا

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة يرجع تاريخها إلى سنة 1659 استولت عليها السلطات الاستعمارية سنة 1842 بعد غارة ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "تتشرف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بأن تنهي إلى علم كافة الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وفي ديار المهجر بأن السلطات الجزائرية تمكنت من استعادة مخطوطة إسلامية نادرة يرجع تاريخها إلى عام 1659 استولت عليها السلطات الاستعمارية سنة 1842 بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس".

وأضاف البيان: "إن استرجاع هذه المخطوطة ذات القيمة التاريخية العالية والرمزية الكبيرة تم بفضل تضافر جهود السلطات العمومية بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأفراد جاليتنا بفرنسا الذين تجنّدوا بحسّ وطني عال وحالوا دون بيع هذه المخطوطة في المزاد العلني".

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام جزائرية