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اندلاع حريق في المسجد الأقصى خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمصلى القبلي.. فيديو

تداول فيديو لاعتداء وحشي لجنود إسرائيليين على المعتكفين في المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

تداول فيديو لاعتداء وحشي لجنود إسرائيليين على المعتكفين في المسجد الأقصى
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تداول نشطاء لقطات فيديو لجنود إسرائيليين يعتدون بشكل وحشي على المعتكفين في المسجد الأقصى خلال اقتحام المصلى القبلي هناك.

كما أظهرت لقطات فيديو اندلاع حريق في المسجد القبلي خلال الاقتحام الإسرائيلي، حيث عرع المعتكفون لمحاولة إخماده. 

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد.

يتبع..

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