تداول فيديو لاعتداء وحشي لجنود إسرائيليين على المعتكفين في المسجد الأقصى

تداول نشطاء لقطات فيديو لجنود إسرائيليين يعتدون بشكل وحشي على المعتكفين في المسجد الأقصى خلال اقتحام المصلى القبلي هناك.

كما أظهرت لقطات فيديو اندلاع حريق في المسجد القبلي خلال الاقتحام الإسرائيلي، حيث عرع المعتكفون لمحاولة إخماده.

اندلاع حريق في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة pic.twitter.com/vmmaYSK09G — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 4, 2023

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد.

يتبع..