داعية مصري يرد على الجدل المثار حول فساد صيام المحافظات المصرية

رد الداعية المصري أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على المنشور المنسوب له حول فساد صيام سكان أكتوبر والعياط وما يوازيها إن فطروا بتوقيت القاهرة.

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وقال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن المنشور الذي تم تداوله غير صحيح.

وأوضح "أذان الفجر بتوقيت القاهرة صحيح، وإفطار الصائمين غرب القاهرة (أكتوبر والشيخ زايد) صحيح ومعتمد من أهل الاختصاص من معهد المساحة وخبراء الفلك وعلماء الفقه في الأزهر الشريف".

وقال "لا ألتفت إلى المتطفلين على موائد العلوم الشرعية من الخوارج والرويبضة صناع الفتن".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، منشورا منسوبا للشيخ أحمد كريمة نصه "سكان أكتوبر والعياط وما يوازيها إن فطروا بتوقيت القاهرة فقد فسد صيامهم"، وهو ما نفاه كريمة.

المصدر: القاهرة 24