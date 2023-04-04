مجلس "التعاون الخليجي": الظروف مواتية لمحادثات سلام في اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وقال في تصريحات بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية - اليمنية، دعا البديوي، اليمنيين إلى "وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار"، مؤكدا أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.

وأشاد البديوي بما توصل إليه الأشقاء خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، وشاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، من التوصل إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق واستئناف عملية التنمية والبناء.

وفي وقت سابق، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من أن اليمن يواجه "وقتا حرجا"، داعيا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم، بعد عام بالضبط من التوصل الى هدنة أدت لتوقف القتال بشكل كبير.

المصدر: "واس" + RT