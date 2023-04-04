مسقط .. لقاء رباعي يجمع سفراء السعودية وإيران وسوريا والعراق

استضاف السفير العراقي في العاصمة العمانية مسقط قيس العامري، اجتماعا حضره سفراء السعودية وإيران وسوريا لدى سلطنة عمان، وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة.

وقالت السفارة العراقية في مسقط، عبر حسابها على "تويتر"، "الثلاثاء": "تشرف سفير جمهورية العراق لدى السلطنة قيس سعد العامري باستضافة كل من سفير المملكة العربية السعودية عبد الله العنزي، وسفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية علي نجفي، وسفير الجمهورية العربية السورية إدريس ميا".

تشرف سفير جمهورية العراق لدى السلطنة سعادة قيس سعد العامري باستضافة كل من سفير المملكة العربية السعودية سعادة عبد الله العنزي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية سعادة علي نجفي وسفير الجمهورية العربية السورية سعادة ادريس ميا... يتبع — سفارة العراق - مسقط | Iraqi Embassy in Muscat (@Iraqinmuscat) April 4, 2023

وأضافت السفارة: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول شؤون المنطقة، في أجواء سادها التفاؤل والألفة بين الحضور في شهر رمضان المبارك".

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول شؤون المنطقة، في اجواء سادها التفائل والألفة بين الحضور في شهر رمضان المبارك . pic.twitter.com/MQ2OMSwZU2 — سفارة العراق - مسقط | Iraqi Embassy in Muscat (@Iraqinmuscat) April 4, 2023

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من جهتها، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن السفير قوله: "ما كان ليتحقق كل هذا لولا جهود سلطنة عمان الشقيقة، وجهود بغداد التي كانت حريصة طيلة فترة الاضطراب على تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة".

ويأتي الاجتماع وهو الأول من نوعه بين سفراء الدول الأربع، نتاجا لتوصل كل من السعودية وإيران في 10 مارس الماضي بوساطة صينية، إلى اتفاق بعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

المصدر: RT+ إسنا