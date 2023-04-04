مصر.. وكيل مجلس النواب يطالب بتعميم التوقيت الصيفي طوال السنة

طالب وكيل مجلس النواب المصري النائب محمد أبو العينين، بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طوال السنة.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح أبو العينين أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، أن هناك 3 تجارب في تطبيق التوقيت الصيفي في العالم، إذ هناك دول تعمل به، وأخرى لا تعمل به، وأخرى تعممه طوال السنة فيما عدا شهر رمضان.

وذكر محمد أبو العينين أنه لكل حالة من هذه الحالات مزايا، وأن المغرب تعمم التوقيت الصيفي طوال السنة فيما عدا شهر رمضان، مضيفا: "نتمنى نشوف دراسة لو تم تطبيق هذا النظام في مصر".

كما تمنى دراسة تعميم التوقيت الصيفي طوال السنة، وعدم تغيير التوقيت كل 6 أشهر، من أجل الابتعاد عن مشاكل الساعة البيولوجية، وحوادث الطرق التي أشارت لها بعض الإحصائيات، مطالبا بالمزيد من الدراسات لتأثير تطبيق هذا النظام.

المصدر: "المصري اليوم"