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"عملية غير مسبوقة"..فلسطينيون يستهدفون مستوطنة ميراف قرب جنين بصليات من الرصاص (فيديو)

أخبار العالم العربي

AFP
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للحظة استهداف مباشر لمستوطنة ميراف قرب جنين بصليات من الرصاص على يد عناصر من "سرايا القدس" و"كتائب شهداء الأقصى".

هذا وأفادت مصادر عبرية بوقوع أضرار في منازل المستوطنين بعملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة معاليه جلبوع بقضاء جنين.

وقالت الأوساط الإسرائيلية إن هذه العملية غير مسبوقة، حيث قام فلسطينيون بإطلاق النار من وراء السياج الأمني للمستوطنة، ووقعت أضرار مادية في المنازل.

المصدر: RT + شبكة "قدس"

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