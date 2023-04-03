لبنان.. توقيف مشتبه به في محاولة اغتصاب صحفية بريطانية

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني القبض على مشتبه به بمحاولة اغتصاب صحفية بريطانية، الأسبوع الماضي.

وتداول صحفيون ومغردون لبنانيون أنباء عن "اغتصاب" صحفية بريطانية والاعتداء عليها أثناء ممارستها رياضة الجري في إحدى مناطق العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أن "شعبة المعلومات بسرعة قياسية أوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO التي حصلت بتاريخ 2023/3/29، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

شعبة المعلومات بسرعة قياسية اوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO التي حصلت بتاريخ 2023/3/29، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص #قوى_الأمن#الأمن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 2, 2023

وكانت الصحفية آية اسكندراني كتبت سلسلة تغريدات عبر "تويتر قالت فيها: "أشارك أخبارا ثقيلة على القلب حول صديقة في بيروت... حزينة لأننا وصلنا إلى هنا لكن "عليك تجنب هذه المنطقة إذا كنت امرأة"، مضيفة: "لقد هوجمت صديقة لي بعنف وتعرضت للاغتصاب من قبل رجل مجهول الهوية حتى الآن، عندما كانت تمارس رياضة الجري قرب KidsMondo على الطريق نحو واجهة بيروت البحرية".

وتابعت الصحفية قائلة عن صديقتها: "لقد كانت محظوظة لأنها لا تزال حية قياسا للعنف الذي مورس عليها، أنا وهي قلقتان من حدوث هذا الأمر مجددا في منطقة لا توجد فيها كاميرات مراقبة ولا تكترث الشرطة بأمرها".

Sharing a heavy msg from a friend in Beirut.



Sad we’ve come to this, but avoid the area if you’re a woman!



“Yesterday evening a friend of mine, while out jogging, was violently attacked and raped by a still unknown man near KidsMondo on the road to the Beirut waterfront.

1/3 — Aya Iskandarani (@Aya_Isk) March 29, 2023

المصدر: RT