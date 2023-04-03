مصر.. تسمم جماعي لأكثر من 10 أطفال بحمام سباحة بالجيزة والكشف عن السبب

أصيب نحو 12 طفلا بالتسمم جراء زيادة نسبة الكلور بحمام السباحة، في نادي الترسانة بمنطقة المهندسين بالجيزة في مصر.

هذا وانتقلت أجهزة الأمن إلى مقر النادي رفقة سيارات إسعاف لنقل الأطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث كشفت التحريات الأولية أن الأطفال أصيبوا بالتسمم بسبب زيادة نسبة الكلور.

في حين عمل فريق البحث الجنائي على الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالنادي وجرى فحص حمامات السباحة من قبل المختصين.

من جهتها، بدأت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تقريرا طبيا من المستشفى حول الحالة الصحية للأطفال تمهيدا لسماع أقوالهم وأسرهم، مع استمرار التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"