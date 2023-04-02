 
مباشر
عاجل
مؤسس "فاغنر" يعلن السيطرة على وسط أرتيوموفسك "باخموت" ورفع العلم الروسي فوق مقر الإدارة..(فيديو)

العراق.. انهيار مول قيد الإنشاء في الأنبار ومحاولات لإنقاذ العمال (صورة)

أخبار العالم العربي

العراق.. انهيار مول قيد الإنشاء في الأنبار ومحاولات لإنقاذ العمال (صورة)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1vy

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الأحد، انهيار مول قيد الإنشاء في محافظة الأنبار، فيما أكدت محاولاتها لإنقاذ العمال.

وذكرت في بيان صحفي أن "فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار أجزاء من مول قيد الإنشاء وتحاول إنقاذ عدد من العمال بعد سقوط قالب صب في الرمادي بمحافظة الأنبار".

العراق.. انهيار مول قيد الإنشاء في الأنبار ومحاولات لإنقاذ العمال (صورة)

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن انتشال 8 عمال أحياء من تحت أنقاض مبنى قيد الإنشاء تعرض لانهيار في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان أن قالب صب انهار أثناء تنفيذ عمليات البناء لمول (مسواك) قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا