العراق.. انهيار مول قيد الإنشاء في الأنبار ومحاولات لإنقاذ العمال (صورة)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الأحد، انهيار مول قيد الإنشاء في محافظة الأنبار، فيما أكدت محاولاتها لإنقاذ العمال.

وذكرت في بيان صحفي أن "فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار أجزاء من مول قيد الإنشاء وتحاول إنقاذ عدد من العمال بعد سقوط قالب صب في الرمادي بمحافظة الأنبار".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن انتشال 8 عمال أحياء من تحت أنقاض مبنى قيد الإنشاء تعرض لانهيار في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان أن قالب صب انهار أثناء تنفيذ عمليات البناء لمول (مسواك) قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد.

المصدر: RT