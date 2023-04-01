سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى

أكد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في حمص، أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الوسطى، وسمع دوي انفجارات في منطقة حمص.

وأشار مراسل "الإخبارية" إلى أن الاستهداف تم عبر إطلاق الصواريخ وأسقطت الدفاعات السورية بعضها، وفي الوقت ذاته اقتصرت الأضرار على الماديات.

يتبع..