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السيسي يؤكد: أحداث سيناء لن تتكرّر وسنتجاوز تبعات أزمة أوكرانيا

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السيسي يؤكد: أحداث سيناء لن تتكرّر وسنتجاوز تبعات أزمة أوكرانيا
Globallookpress
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن التضحيات التي قدمتها مصر حققت أهدافها، مشيرا إلى الجهود الكبيرة المبذولة في سيناء، وأن تبعات الأزمة الأوكرانية قد تمتد لوقت أكبر.

وتعهّد الرئيس السيسي، في كلمته اليوم السبت، خلال مشاركته الإفطار مع مقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، ببذل الجهد لتنمية سيناء بشكل أكبر عن السنوات الماضية.

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وأشاد السيسي بالتضحيات التي قدمتها مصر مؤكدا أن تلك التضحيات حققت أهدافها، مبينا أن الدولة تدعم قوة ومكانة شيوخ القبائل وستعمل على تعزيزها بشكل أكبر، "ولن نسمح بتكرار الأحداث التي وقعت في سيناء خلال السنوات الماضية مرة أخرى."

وفي سياق آخر، لفت السيسي إلى أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في العالم لها تأثير على مصر "وسنتجاوزها."

وفي الشأن الأوكراني، تحدث عن تبعات الأزمة الأوكرانية موضحا أنها "قد تمتد لوقت أكبر، ونعمل على تجاوزها."

يُشار إلى أن السيسي وفي منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "إنه في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري، سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي".

المصدر: الشروق

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