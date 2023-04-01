مصدر لـRT: عمار الحكيم يتبنى جلسة صلح بين السوداني والحلبوسي

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، عن تبني رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم جلسة صلح بين رئيسي الحكومة والبرلمان.

وقال المصدر لـRT إن "خلافات كبيرة شهدتها الفترة الماضية بين رئيسي الحكومة والبرلمان محمد السوداني ومحمد الحلبوسي، لكن الحكيم تبنى عملية الصلح بينهما".

وأضاف أن "جلسة الصلح ستعقد في الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت بغداد في منزل الحكيم، بحضور الحلبوسي والسوداني والحكيم فقط".

المصدر: RT