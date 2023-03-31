طوابير من الفلسطينيين بانتظار الدخول إلى القدس.. والسلطات الإسرائيلية تغلق الضفة والمعابر مع غزة  

أظهرت مقاطع فيديو وصور أعدادا غفيرة من الفلسطينيين عند حاجز قلنديا، بانتظار السماح لهم بالدخول لمدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، في ثاني جمعة من شهر رمضان.

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وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي".

وقالت في بيان لها إن الإغلاق سيكون "اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل عند الساعة 17:00 مساء. على أن يتم فتح المعابر ورفع الإغلاق في يوم السبت الموافق 8 أبريل عند منتصف الليل (في الليلة بين يومي السبت والأحد)، رهنا بتقييم الوضع وحسب أوقات الفتح في الفترات الاعتيادية".

وأضاف البيان أنه "في يوم الجمعة الموافق 7 أبريل سيتم فتح المعابر أمام حركة الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة، حسب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان".

وتابع: "كما سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 عند الساعة 17:00 مساء. وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق في يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023 (في الليلة بين يومي الأربعاء والخميس)، رهنا بتقييم الوضع وحسب أوقات الفتح في الفترات الاعتيادية".

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنه "خلال فترة الإغلاق سيتاح المرور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بعد مصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق. أوقات الإغلاق هي حسب توقيت إسرائيل".

المصدر: RT