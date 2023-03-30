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"الغذاء والدواء" السعودية تكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن احتواء عجائن السمبوسة على الزيوت المهدرجة

أخبار العالم العربي

AFP
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كشفت هيئة "الغذاء والدواء" في السعودية حقيقة الأنباء المتداولة حول أن عجائن السمبوسة تحتوي على الزيوت المهدرجة.

وأكدت الهيئة أن "الزيوت المهدرجة جزئيا ممنوع استخدامها في المنتجات الغذائية، حسب اللائحة الفنية "الدهون (الأحماض الدهنية المتحولة) رقم (2483 SFDA.FD)".

وأضافت: "وقد تحتوي عجائن السمبوسة كغيرها من العجائن على كميات عالية من الزيوت المشبعة والتي تقلل من قيمتها الغذائية".

ووجهت نصيحة صحية قائلة: "يرتبط الاستهلاك المفرط من الدهون بالعديد من الأمراض المزمنة والسمنة، لذا يجب عدم تناولها بكميات كبيرة، ويمكن تحضيرها منزليا بطرق صحية أكثر عن طريق الفرن أو الشواء".

المصدر: RT

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