تطورات جديدة في سد النهضة.. الأقمار الصناعية تكشف توقف التوربينات

كشفت صورة بالأقمار الصناعية تطورات جديدة في سد النهضة الإثيوبي، حيث لوحظ انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة بشكل بطيء وتوقفت التوربينات.

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ووفقا لخبير المياه المصري عباس شراقي، أظهرت صور الأقمار الصناعية اليوم 30 مارس 2023 استمرار انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة وابتعادها عن سد السرج ببطء، كما تظهر عدم تشغيل التوربينين ربما بالصدفة أثناء مرور القمر الصناعي أعلى سد النهضة، حيث أنهما يعملان ساعات قليلة يوميا.

كما أظهرت صور حقلية للسد خلال الأيام الماضية تبين ارتفاع الممر الأوسط بمقدار 5 الى 6 متر ليصبح المستوى 605 م، البعض يقول 508 م، والجانبين حوالى 625 م، وجار العمل فى الجانبين والممر الأوسط.

مازالت بوابة التصريف الشرقية مفتوحة وهى المنفذ الوحيد الآن لمرور المياه ولكنها تمرر فقط 20 مليون م٣/يوم وليس بكامل طاقتها 50 مليون م٣/يوم، نتيجة التحكم فى بوابة التصريف، حيث تمر دون فائدة لاثيوبيا ولكنها تصبر السودان على اعتبار ان النيل الأزرق به مياه. المياه التي تمر الآن تأتي الى السودان ومصر وسوف تخصم من ايراد الموسم القادم قبل بدء التخزين الرابع.

وسوف يستمر هذا النظام حتى النصف الثاني من سبتمبر القادم حيث فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط بعد انتهاء التخزين الرابع بكمية تعادل ماتم تخزينه خلال الثلاث سنوات الماضية.

المصدر: RT