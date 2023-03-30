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أوساط حكومية لبنانية تؤكد أن ميقاتي لن يعتكف

أخبار العالم العربي

أوساط حكومية لبنانية تؤكد أن ميقاتي لن يعتكف
AP
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نفت أوساط حكومية لبنانية أن يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الاعتكاف، مبينة أنه سافر إلى السعودية مع عائلته لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر إن لقاء ميقاتي مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، كان مقررا قبل سفر الأخير منذ أسبوعين بشكل مفاجئ إلى السعودية حيث ألغيت جميع مواعيده في حينه بهدف التشاور في الرياض وللمشاركة في الاجتماع السعودي الفرنسي في باريس.

أما الكلام عن سفر دائم واعتكاف لميقاتي فقد نفته أوساط حكومية، مؤكدة أنه سيعود إلى بيروت بعد يومين حيث لن يستكمل رحلته إلى الخارج كما سبق وتردد.

وذكرت أن ميقاتي سوف يكون متشددا في التعاطي مع المسائل السياسية تحديدا ليشرك الجميع في المسؤوليات.

المصدر: "الجديد"

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