"موانئ البحر الأحمر اليمنية" تكشف عن خسائرها الفادحة خلال سنوات الحرب

بلغ حجم الخسائر التي لحقت بالمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية جراء الحرب والحصار 3 مليارات و254 مليونا و970 ألف دولار، حسب نائب رئيس المؤسسة زيد الوشلي التابعة للحوثيين.

وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أن هذا المبلغ يشكل حجم الأضرار والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة للمؤسسة، لافتا إلى ما جرى من تدمير للبنى التحتية للموانئ والاستهداف الممنهج لمعدّات وخدمات النقل البحري، بالاضافة الى إعلان إغلاق كافة الموانئ البحرية.

إقرأ المزيد

واستعرض الوشلي حجم الأضرار التي طالت موانئ البحر الأحمر ومنها ميناء الحديدة الذي تم تدمير كريناته الجسرية وهناجر الصيانة والتخزين ومنزلقات العائمات البحرية للميناء، واحتلال ميناء المخاء، واستهداف مرافق وأرصفة مينائي رأس عيسى والصليف، وتعطيل النشاط الملاحي والتجاري ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الانسانية.

وأضاف: "يهلّ على بلادنا شهر رمضان للعام الثامن على التوالي في ظل تداعيات صعبة شهدتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار، وما نتج عنها من أضرار وخسائر استدعت تكثيف الجهود لمواجهتها وتعزيز الصمود في الأداء واستمرار تقديم الخدمات من بين ركام التحديات والقيود التي فرضها تحالف العدوان".

كما أكد على أن مؤسسة الموانئ لم تقف مكتوفة الأيدي خلال السنوات الثمان الماضية ، بل عملت بدون كلل أو ملل وعزّزت من دورها في مواكبة استقبال السفن ودخول البضائع وإن كان ذلك بشكل جزئي.

المصدر: وكالة سبأ