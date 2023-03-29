هل فرحان حق على حق؟.. نائب المتحدث باسم غوتيريش: لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا (فيديو)

ادعى فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش، أنه لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا. مما أثار موجة من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال إيجاز صحفي وجه مراسل شبكة تلفزيون الصين العالمية، مجموعة من الأسئلة إلى فرحان حق حول الوضع في سوريا، ومن بينها: "هل تعتقد أن وجود الجيش الأمريكي في سوريا غير قانوني أم لا؟".

فكانت إجابة حق: "هذه ليست قضية نتعامل معها في هذه المرحلة. كانت هناك حرب".

A very strange video! The US is illegally occupying Syrian territory and its occupation forces are openly stealing Syria's oil. Now, US army bases in Syria have been attacked. Yet, UN Deputy Spokesperson Farhan Haq suggests there is no evidence of a US military presence in Syria. pic.twitter.com/iEn2XyHBcH — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 29, 2023

وهنا يعود المراسل ويسأل: ما الفرق بين الوضع في سوريا والوضع في أوكرانيا؟"، لتكون إجابة حق بأنه "لا وجود لقوات مسلحة أمريكية داخل سوريا".

إلا أن المراسل يسأله: "هل أنت متأكد من عدم وجود عسكريين أمريكيين في سوريا؟"، فرد حق قائلا: "أعتقد أن هناك نشاطا عسكريا. لكن فيما يتعلق بالوجود البري في سوريا، لست على علم بذلك".

ليرد المراسل في إشارة إلى الهجوم بطائرة مسيرة والذي أدى إلى إصابة خمسة أمريكيين، قائلا: "تمام. وأصيب خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية في ذلك الهجوم. إذا لم يكن هناك جنود أمريكيون في سوريا فكيف يصابون؟ هذا غريب، صحيح؟".

وقد أثار هذا التصريح موجة من التعليقات بين رواد موقع "تويتر"، وكتب أحدهم: "المعايير المزدوجة. كل المسؤولين الغربيين يكذبون، حتى في الأمم المتحدة".

Double standards. All Western officials lie, even at the UN. A Chinese journalist asked UN Deputy Spokesman Farhan Haq whether he considers the presence of US troops in Syria illegal or not, and how the "invasion" of Ukraine differs from the invasion of https://t.co/jFD030O7f9… pic.twitter.com/CW1393knXg — Victor vicktop55 (@vicktop55) March 29, 2023

وكتب آخر: "يزعم فرحان حق، وهو دمية أمريكية آخر في الأمم المتحدة، أنه لا توجد قوات أمريكية تحتل سوريا".

Farhan Haq, another of US puppets in the UN, claims there are no US troops occupying Syria.



(In fact, the US has occupied Syria’s oil and wheat-rich eastern 1/3 for near a decade.)pic.twitter.com/Clu9Jmf1xc — msm مسم (@mortazavi) March 29, 2023

وكتبت مغردة ساخرة: "فرحان صفن وما كان فرحان بالسؤال".

سأل صحفي صيني المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عن مقارنة قوات الاحتلال الأمريكي في سوريامع أوكرانيا.

أجاب:

- لا يمكننا المقارنة لأنه "لا توجد قوات أمريكية داخل سوريا".

الصحفي: إذا لم يكونوا هناك فمن أصيب قبل أيام بالطائرات المسيرة في سوريا؟



فرحان صفن وما كان فرحان بالسؤال🤡 pic.twitter.com/MDK2NbsrWD — SARA SALLOUM (@SARASALLOUM963) March 28, 2023

وقالت أخرى: "تخيلوا لو تم استجواب جميع المسؤولين من قبل المراسلين بهذه الطريقة.. تخيلوا ماذا سيحدث لو كانت الصحافة معارضة للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مثلما كان شو ديزي أمام فرحان حق من الأمم المتحدة عند استجوابه بشأن سوريا".

Imagine If All Officials Were Interrogated By Reporters Like This



Imagine what would happen if the press were as oppositional to White House Press Secretary Karine Jean-Pierre as Xu Dezhi was to the UN's Farhan Haq when interrogating him about Syria.https://t.co/wpNrhNWqiu — Caitlin Johnstone (@caitoz) March 29, 2023

ووصف مغرد تصريحات حق بأنها "أكاذيب صريحة"، وسأل: "لماذا لا يعترف بالحقيقة؟ لماذا تخشى التصريح الواضح أن الولايات المتحدة تحتل بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من سوريا؟".

Straight out lies from #UN spokesperson Farhan Haq



Why can't he just admit the truth?



Why is is scarred of stating the obvious that the US illegally occupies huge parts of #Syria?



One rule for them and one for everybody elsehttps://t.co/K0PhQuk0Ar — Iraq (@Iraq93054798) March 28, 2023

وكتب آخر: "قد يشعر أنه ليس في وضع يسمح له باتخاذ هذا القرار الرسمي، لكنه لا يستطيع القول إنه لا توجد قوات أمريكية تسيطر على الأراضي السورية. الولايات المتحدة نفسها اعترفت بذلك".

Really bad form for Farhan Haq to use US gov euphemisms. Its an illegal occupation of parts of Syria. He may feel he's not in a position to make that formal determination but he cant say there arent US forces controlling Syrian territory. US has admitted that. https://t.co/p0rKWDeB2y — Ali Ahmadi (@AliR_Ahmadi) March 28, 2023

المصدر: UN news + RT