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هل فرحان حق على حق؟.. نائب المتحدث باسم غوتيريش: لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا (فيديو)

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هل فرحان حق على حق؟.. نائب المتحدث باسم غوتيريش: لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا (فيديو)
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ادعى فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش، أنه لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا. مما أثار موجة من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال إيجاز صحفي وجه مراسل شبكة تلفزيون الصين العالمية، مجموعة من الأسئلة إلى فرحان حق حول الوضع في سوريا، ومن بينها: "هل تعتقد أن وجود الجيش الأمريكي في سوريا غير قانوني أم لا؟".

فكانت إجابة حق: "هذه ليست قضية نتعامل معها في هذه المرحلة. كانت هناك حرب".

وهنا يعود المراسل ويسأل: ما الفرق بين الوضع في سوريا والوضع في أوكرانيا؟"، لتكون إجابة حق بأنه "لا وجود لقوات مسلحة أمريكية داخل سوريا".

إلا أن المراسل يسأله: "هل أنت متأكد من عدم وجود عسكريين أمريكيين في سوريا؟"، فرد حق قائلا: "أعتقد أن هناك نشاطا عسكريا. لكن فيما يتعلق بالوجود البري في سوريا، لست على علم بذلك".

ليرد المراسل في إشارة إلى الهجوم بطائرة مسيرة والذي أدى إلى إصابة خمسة أمريكيين، قائلا: "تمام. وأصيب خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية في ذلك الهجوم. إذا لم يكن هناك جنود أمريكيون في سوريا فكيف يصابون؟ هذا غريب، صحيح؟".

هل فرحان حق على حق؟.. نائب المتحدث باسم غوتيريش: لا توجد قوات مسلحة أمريكية داخل سوريا (فيديو)

وقد أثار هذا التصريح موجة من التعليقات بين رواد موقع "تويتر"، وكتب أحدهم: "المعايير المزدوجة. كل المسؤولين الغربيين يكذبون، حتى في الأمم المتحدة".

وكتب آخر: "يزعم فرحان حق، وهو دمية أمريكية آخر في الأمم المتحدة، أنه لا توجد قوات أمريكية تحتل سوريا".

وكتبت مغردة ساخرة: "فرحان صفن وما كان فرحان بالسؤال".

وقالت أخرى: "تخيلوا لو تم استجواب جميع المسؤولين من قبل المراسلين بهذه الطريقة.. تخيلوا ماذا سيحدث لو كانت الصحافة معارضة للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مثلما كان شو ديزي أمام فرحان حق من الأمم المتحدة عند استجوابه بشأن سوريا".

ووصف مغرد تصريحات حق بأنها "أكاذيب صريحة"، وسأل: "لماذا لا يعترف بالحقيقة؟ لماذا تخشى التصريح الواضح أن الولايات المتحدة تحتل بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من سوريا؟".

وكتب آخر: "قد يشعر أنه ليس في وضع يسمح له باتخاذ هذا القرار الرسمي، لكنه لا يستطيع القول إنه لا توجد قوات أمريكية تسيطر على الأراضي السورية. الولايات المتحدة نفسها اعترفت بذلك".

المصدر: UN news + RT

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