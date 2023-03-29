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سوريا.. الأسد يجري تعديلا وزاريا

سوريا.. الأسد يجري تعديلا وزاريا

أخبار العالم العربي

سوريا.. الأسد يجري تعديلا وزاريا
pministry.gov.sy
اجتماع للحكومة السورية، 28 مارس 2023
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما أجرى بموجبه تعديلا وزاريا شمل وزارات النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية.

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وأفادت "سانا" بأن الأسد أصدر المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، والسيد محسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدكتور عبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة، والسيد لؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد أحمد بوسته جي وزير دولة.

وينهي المرسوم تسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيرا للدولة.

المصدر: سانا

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