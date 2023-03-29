مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية

أدان مجلس التعاون الخليجي، في بيان يوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية القوات الإسرائيلية.

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وأكد أن اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك يعد تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وشدد على أنه يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والترتيبات التاريخية الخاصة بالمسجد الأقصى.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات ومضاعفة الجهود لدفع عملية السلام.

كما أكد على مواقف مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، مجددا الدعم بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: واس