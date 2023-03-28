العراق.. ‏سقوط طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي فوق منزل في أربيل (فيديو)

نقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن مصدر مطلع، أن طائرة مسيّرة سقطت في أحد مناطق أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

‏وقال المصدر إن الطائرة مسيرة سقطت على أحد المنازل في مجمع سيبيران بمدينة أربيل دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف أن "قوات الأسايش" وصلت إلى مكان الحادث للبدء بالتحقيق.

ورجح المصدر أن تكون الطائرة المسيرة تابعة للتحالف الدولي.

من جهته، صرح المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي في أربيل المقدم صباح خضر، بأن طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف تحطمت في أربيل بسبب مشاكل فنية.

وأوضح أن الطائرة كانت في مهمة تدريب وتم التقاطها بعد التحقق منها.

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في ساحة أحد المنازل في مجتمع سيبيران، مما ألحق أضرارا مادية بالمنزل والكهرباء في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية.

المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية + وسائل إعلام