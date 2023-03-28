الخارجية البحرينية تستدعي القائم بالأعمال العراقي لتكرار مخالفته الأعراف الدبلوماسية

استدعت الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين، مؤيد عمر عبد الرحمن، وأخطرته ببالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".

وقام وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة.

وشدد الوزير على أن ذلك يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وسلم وزير الخارجية مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص للقائم بالأعمال العراقي.

وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته للأعراف الدبلوماسية وتسلمه مذكرة احتجاج رسميةhttps://t.co/jbMqkB6bgQpic.twitter.com/ZA9lgXifIo — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) March 28, 2023

المصدر: بنا