تونس.. بطاقات إيداع في السجن بحق تاجر مشروبات كحولية وأعوانه

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في تونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق تاجر مشروبات كحولية وثلاثة من أعوانه.

كما أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق قابض مالية (موظف عمومي)، مع الإبقاء على متهمين آخرين بحالة سراح من بينهم أمنيون.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق 76 شخصا من بينهم مسؤولين إداريين وأمنيين من شرطة وحرس وطني على ذمة الأبحاث المتعلقة بإيقاف تاجر مشروبات كحولية بسيدي بوزيد.

المصدر: "موزاييك"