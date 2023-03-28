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خارجية لبنان تدعم المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية وتدعو لمبادرة عربية جماعية

أخبار العالم العربي

خارجية لبنان تدعم المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية وتدعو لمبادرة عربية جماعية
AFP
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب
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أشاد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، داعيا إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها.

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جاءت تصريحات بو حبيب خلال لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان.

وأضاف الوزير اللبناني أن بلاده تدعم الأردن وتشيد بتحركاته الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

المصدر: قناة "المملكة"

 

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