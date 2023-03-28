اتهمه سعيد بالتآمر على أمن الدولة.. الإفراج عن صاحب شركة أدوية بالقيروان

أفرجت المحكمة الابتدائية بالقيروان عن صاحب شركة مختصة بتوزيع الأدوية في المدينة، كانت السلطات ألقت القبض عليه في وقت سابق بجرم تكديس أدوية ومواد غذائية بينها حليب للأطفال.

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ويأتي ذلك، بعد أسبوع على مداهمة نفذتها الوحدات الأمنية التونسية لأحد المستودعات التابعة لشركة توزيع أدوية في حي نهج صفاقس بالقيروان، وسط البلاد، حيث عثرت على كمية من الأدوية من بينها حليب للرضع، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي بمليون دينار.

وبحسب ما قالت وسائل إعلام تونسية، فإن صاحب المخزن لم يقم بإعلام وزارة التجارة بمكان المخزن وموجوداته، كذلك فإن ظروف تخزين المواد الغذائية داخل المخزن لم تكن مطابقة للمعايير والمواصفات المطلوبة.

من الجدير ذكره، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، تحدث خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية القيروان عن المخزن المذكور، معتبرا أن الهدف من هذه العمليات هو تجويع الشعب وحى الرضع، معتبرا أن جميع المشتركين في مثل هذه العمليات متورطون في التآمر على أمن الدولة وأن الأمر لا يتعلق بالاحتكار والمضاربة بل بتجويع التونسيين والتنكيل بهم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية