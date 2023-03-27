بينيت: إسرائيل تعيش أكبر خطر يهددها منذ حرب أكتوبر مع مصر

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، في رسالة صوتية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف التشريعات المثيرة للجدل.

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وأوضح أن إسرائيل تعيش في النقطة الأخطر على وجودها منذ حرب أكتوبر مع مصر عام 1973.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزبي "يهود هتوراة" و "شاس"، يؤيدان وقف التشريعات القضائية.

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤولين كبار في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، مطالبتهم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين بالاستقالة، معتبرين أنه جعل الكيان على شفا حرب أهلية.

ويبدو أن تلك الدعوات السياسية إلى جانب الاحتجاجات الجارفة لم تثن وزير القضاء ليفين عن موقفه من التشريعات القضائية الجديدة، إذ هدد بالاستقالة إذا تجاوب نتنياهو مع دعوات تعليق التعديلات القضائية، وفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية، وقف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون.

وقال متحدث باسم المطار إن عمليات الإقلاع من المطار الرئيسي في تل أبيب علقت اليوم الإثنين، وسط احتجاجات تعم البلد على خطة التعديلات القضائية الحكومية.

وفي غضون ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الكيان الإسرائيلي إلى إضراب عام فوري، ردا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من قبل الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد.

وقال ارنون بار دافيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال "هستدروت" في كلمة متلفزة: أدعو إلى إضراب عام بعد هذا المؤتمر الصحفي ستتوقف الحركة في تل أبيب.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية