السجن وغرامة كبيرة.. النيابة السعودية تحذر من الاتجار بالأشخاص

نشرت النيابة العامة السعودية تغريدة على "تويتر" حذرت بها من الاتجار بالأشخاص، وأوضحت عقوبة التورط في ذلك.

وأكدت النيابة العامة أنه يحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول.

وأوضحت النيابة أن هذه الممارسات والأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأفادت بأن عقوبة التورط في هذه الأفعال تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

يُحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول.

وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. pic.twitter.com/unOGOhAK9W — النيابة العامة (@bip_ksa) March 26, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية