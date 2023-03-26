نائب أردني يكشف عن تلقيه تهديدات من رجل أعمال

كشف النائب الأردني فواز الزعبي، اليوم الأحد، عن تلقيه تهديدات من أحد المستثمرين في الأردن، يطالبه بالسكوت تحت قبة البرلمان.

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وقال الزعبي خلال جلسة النواب، "بالأمس جاءني تهديد من أحد المستثمرين، مفاده أنه "إذا لم تكف عن الحديث تحت القبة سنأخذ الإجراءات التالية بحقك".

واتهم الزعبي وزراء في الحكومة الأردنية، لم يكشف عن أسمائهم، بالـ"زبائنية" لرجل الأعمال الذي قام بتهديده، وقال إنه "سيكشف عن هذا الشخص وزبانيته من بعض الوزراء الذين يعملون تحت أمره" في الجلسة القادمة.

والزعبي هو نائب عن محافظة إربد، لطالما تحدث عن "الفساد" خلال مداخلاته في البرلمان الأردني.

المصدر: وسائل إعلام أردينة