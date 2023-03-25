"فليتحمّل كل طرف مسؤوليته".. ميقاتي يعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غدا الاثنين، وحذر من محاولات جرّ البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات.

وفي بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، قال ميقاتي: "نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية، ولكن من دون أن نسمح بجرنا إلى الانتحار، أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا.. نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين".

وأضاف ميقاتي: "أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة. فليتحمّل كل طرف مسؤوليته. وللبحث صلة".

وتحدث ميقاتي عن مبررات ذلك القرار، قائلا إن عملية انتخاب رئيس للجمهورية تشكل الأولوية.. "لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة".

وأضاف: "بدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع في الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي.. بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا".

المصدر: RT