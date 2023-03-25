الشرطة الإسرائيلية تطرد المعتكفين داخل المسجد الأقصى وتعتقل أحدهم (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أحد المعتكفين داخل المسجد الأقصى بعد اقتحام عناصرها المصلى القبلي، حيث طالبوا المعتكفين بالمغادرة تحت طائلة استخدام القوة ضدهم.

وذكر شهود عيان أن 10 ضباط من الشرطة الاسرائيلية قاموا بهذا الاقتحام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ما يتم تناقله عن إطلاق قنابل غاز داخل المسجد هو "غير صحيح"، وإنما ما حدث هو فقط اقتحام لمجموعة ضباط وعملهم على طرد المعتكفين.

المصدر: RT