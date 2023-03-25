بن سلمان لمهنئيه: "الشعب السعودي أغلى ما يملكه هذا الوطن.. حنّا عود من عصبة"

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال استقبال المهنئين بحلول رمضان، "واجبنا خدمة ضيوف الحرمين وتضاعف الأعداد جهد الجميع في البلد وإن شاء الله الأجر لكل أهله .. حنا عود من عصبة".

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن استقبال الأمير محمد بن سلمان للمواطنين في مُقتبل شهر رمضان، يعكس عميق تقديره واعتزازه بالشعب السعودي الذي وصفه في مرات عديدة بأنه "أغلى ما يملكه هذا الوطن".

ويؤكد أيضا حرصه على تعزيز الروابط الاجتماعية مع كافة أفراد المجتمع وخصوصاً في هذا الشهر الفضيل، في تأكيد على القيم الإنسانية السامية التي تُرسّخ طبيعة العلاقة بين القائد وأبناء وبنات شعبه والتي تمتاز بالتلاحم والولاء والوفاء.

وأكدت الصحيفة أن لقاء ولي العهد بالعلماء والمواطنين، يجسّد لقاء ولي العهد بالعلماء والمواطنين قوة التلاحم والتعاضد والوفاء والولاء بين قيادة رشيدة وشعب كريم، ويعكس الاهتمام والعناية الفائقة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالعلماء والمواطنين في كافة أرجاء الوطن.

المصدر: عكاظ