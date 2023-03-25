دمشق تدين الاعتداء الأمريكي على دير الزور وتطالب العالم بشجبه

أدانت دمشق الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية على مناطق في دير الزور شرقي سوريا، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إن "الأكاذيب الأمريكية الممجوجة بشأن المواقع المستهدفة ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير هذا العمل العدواني والانتهاك الفاضح لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال للاعتداءات التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطعان داعش الإرهابية بحق أهالي المنطقة وستار دخان للتغطية على مواصلة قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للنفط السوري".

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وأضاف بيان الوزارة أن سوريا "تؤكد تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأمريكية ودعمها للميليشيات الإرهابية الانفصالية، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الأمريكي والتضامن مع سوريا للحفاظ على وحدة أرضها وشعبها".

المصدر: "سانا"