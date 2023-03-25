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اعتصامات قرب المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجا على قانون الانتخابات الجديد (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن العشرات اعتصموا أمام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، احتجاجا على قانون الانتخابات الجديد.

وذكر مراسل RT، أن المئات من المعترضين على قانون الانتخابات الجديد تظاهروا فجر اليوم أمام المنطقة الخضراء وطالبوا مجلس النواب بعدم تغيير القانون. 

 يذكر أن قوى الاحتجاجات في العراق والنواب "المستقلين" اعترضوا على تصويت مجلس النواب الأسبوع الماضي على فقرات في قانون الانتخابات الجديد المعروف باسم (سانت ليغو) الذي "يهمش القوى الصغيرة والمستقلين" على حد تعبيرهم.

المصدر: RT

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