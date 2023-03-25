قبل نهاية رمضان.. الخنجر يدعو الحكومة والبرلمان العراقيين لإقرار قانون العفو العام وفقا للاتفاق

دعا رئيس تحالف السيادة في العراق، يوم الجمعة، الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العفو العام قبل نهاية رمضان، وذلك وفقا للاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني.

وقال خميس الخنجر في منشور على حسابه في "فيسبوك" "رمضان شهر العفو والرحمة، وفرصة لإثبات حسن النوايا مع المظلومين وذويهم".

وأضاف "أدعو مجلس الوزراء والأخوة في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام قبل أي قانون آخر وقبل أن يغادرنا شهر رمضان".

وختم بالقول، "هذا عهدنا واتفاقنا مع الأخوة في تحالف إدارة الدولة".

ويتضمن البرنامج الحكومي وفق نواب من المكوّن السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

المصدر: وسائل إعلام عراقية