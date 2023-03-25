مصر.. الاعتداء على الملحن محمود الخيامي داخل فيلته بحدائق الأهرام (صورة)

تعرض الملحن المصري محمود الخيامي، للاعتداء بالضرب على يد شقيقين مجاورين له في فيلته بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، مما تسبب له بكدمات في وجهه وإصابات متفرقة بجسده.

وقال موقع "القاهرة 24" إنه تواصل مع الملحن الخيامي الذي صرح بأنه وأثناء مباشرته إصلاح ماسورة الصرف داخل منزله احتاج لمفتاح أحد أبواب المنور في فيلته التي يسكن الطابق الأرضي منها ويجاوره فيها شقيقان في الطابق العلوي، مشيرا إلى أنهما رفضا تسليمه المفتاح ووقعت بينهم مشادة كلامية، طلب على إثرها شرطة النجدة.

وأضاف الخيامي أن طلبه لشرطة النجدة واستدعاء رجال المباحث من قسم شرطة حدائق الأهرام، تسبب فيغضب الشقيقين اللذين اعتديا عليه محدثين له كدمات في وجهه وإصابات متفرقة بجسده.

وانتقلت قوة من قسم شرطة حدائق الأهرام إلى محل فيلا الملحن محمود الخيامي، حيث استمع رجال المباحث لأقوال الطرفين في المشاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري