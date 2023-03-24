صدور مذكرتي إحضار ضد رجلي أعمال مصريين تهربا من دفع ضرائب بنحو 100 مليون جنيه

أصدرت جهات التحقيق المصرية مذكرتين لضبط وإحضار رجلي أعمال بتهمة التهرب من دفع ضرائب بنحو 100 مليون جنيه، عن معاملات مالية تجاوزت قيمتها مليار جنيه.

وتم التحقيق في القضية بناء على طلب من وزير المالية باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد رجلي الأعمال، المتهمين وهما صاحبا توكيل ملابس ضخم وشهير في مصر والشرق الأوسط وهي سلسلة محلات (ريفين – Ravin).

وحسب التحقيقات فإن المتهمين بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهربا من أداء تلك الضريبة والمستحقة على نشاطهما في مجال تجارة الملابس الجاهزة، كونهما صديقين ومتوليَيْن إدارة شركة (كايرو انترناشيونال تريدنج – ريفين Ravin)، بأن باعا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها.

وبصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، تهرّبا من أداء تلك الضريبة والمستحقة على نشاطهما، بأن باعا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها للدولة والبالغ قيمتها نحو 100 مليون جنيه عن تعاملات مالية وتجارية قدرها نحو مليار جنيه.

المصدر: "القاهرة 24"