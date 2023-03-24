مصر تتعرض لموجة برق ورعد قوية في ثاني أيام رمضان

تشهد القاهرة الكبرى وبعض محافظات مصر هطولا غزيرا للأمطار مصحوبة بموجة قوية من الرعد والبرق، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

إقرأ المزيد

وقالت الأرصاد الجوية: تشهد القاهرة الكبرى الليلة حالة من الأجواء الغير المستقرة، التي يصاحبها تساقط الأمطار والرعد والبرق، والناتجة من المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد؛ حيث يعمل على تكاثر السحب الممطرة في طبقات الجو.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يستمر تكاثر السحب على مختلف الأنحاء، التي يصاحبها سقوط الأمطار على القاهرة والفيوم والإسكندرية، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية، كما تتقدم لتشمل العديد من المناطق مثل الدلتا وتتجه شرقًا إلى مدن القناة وسيناء.

وأضافت الأرصاد: أن هذه التقلبات الجوية يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الذي يدفع إلى الشعور بالبرودة.

ونشرت الأرصاد بعض الإرشادات للتعامل مع تلك التقلبات الدوية؛ حيث نصحت بـ التأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، والقيادة بهدوء لتجنب انزلاق السيارة، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة؛ تجنبًا للصواعق الكهربائية، وتجنب الأماكن التي بها تجمع لـ مياه الأمطار، وعدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق والرعد.

المصدر: القاهرة 24