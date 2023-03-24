السودان.. القنوات التلفزيونية والإذاعية تعلن الإضراب في ولاية شرق دارفور

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن العاملين بالهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون بولاية شرق دارفور، أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ أمس وحتى السبت المقبل، مطالبين بتحسين الأجور.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية بأن العاملين بالهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون بتبعية الهيئات الولائية إلى الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، يطالبون بزيادة في الأجور أسوة بالعاملين في الهيئة القومية، وبالمتأخرات المالية.

وأشارت بأن جموع العاملين قرروا العودة إلى المذكرة المطلبية الأولى التي شملت خيار التوقف عن العمل الذي بدأ أمس ويستمر حتى السبت، على أن يستأنف العمل الأحد، ويعود التوقف عن العمل مرة أخرى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين.

وأضافت أنه بحسب بيان لنقابة الصحفيين: "قرر العاملون العمل فى 31 مارس، ثم يعود التوقف أيام الأول والثاني والثالث من أبريل المقبل، وبعد هذا التوقف سيدخل العاملون في إضراب مستمر حتى يستجاب لجميع مطالبهم المشروعة والعادلة".

وأعلنت نقابة الصحفيين السودانيين عن "تضامنها الكامل ووقوفها الأكيد" مع العاملين بالهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون الذين أعلنوا توقفهم عن العمل ابتداء من اليوم الأول لشهر رمضان، ووصفت مطالبهم "بالعادلة والمشروعة".

ولفتت إلى أنهم نهضوا للمطالبة بها منذ مايو الماضي "دون أن تجد طريقا للحل عبر الجهات المعنية".

وأوضحت أن "الإضراب يشمل أيضا مراسلي الإذاعات والقنوات القومية ووكالة السودان للأنباء "سونا" والصحف في الولايات".

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المصدر: صحيفة الانتباهة