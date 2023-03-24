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الدفاع السورية تعلن التصدي لهجوم كبير شنته "جبهة النصرة" بريف حلب الغربي

أخبار العالم العربي

الدفاع السورية تعلن التصدي لهجوم كبير شنته
Globallookpress
موقع للجيش السوري، صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع السورية الجمعة، أن قواتها المسلحة تصدت لهجوم كبير الخميس، شنته مجموعة من "جبهة النصرة" على مواقع للجيش في ريف حلب الغربي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سانا" إن "وحدات من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم إرهابي كبير مساء أمس شنته مجموعة إرهابية من جبهة النصرة الإرهابية على مواقعنا في منطقة كفر عمة شرق الأتارب في ريف حلب الغربي مستغلة وقت الإفطار".

وأكدت الوزارة أنه "تم تكبيد المجموعة خسائر فادحة في الأفراد والعتاد والقضاء على أحد عشر إرهابيا من بينهم متزعم المجموعة وإصابة أعداد كبيرة منهم، كما تم سحب 5 جثث من قتلاهم بينها جنسيات أجنبية والاستيلاء على أسلحتهم وعتادهم". 

الدفاع السورية تعلن التصدي لهجوم كبير شنته
سانا

الدفاع السورية تعلن التصدي لهجوم كبير شنته
سانا

 المصدر: سانا

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